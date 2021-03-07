Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor

DHA

Karadeniz'in çalışkan kadınları, pandemide de tempo düşürmüyor


İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) DOĞU Karadeniz´de çalışma azimleriyle örnek olan yöre kadınları, yoğun çalışma tempolarını, pandeminin yanı sıra  pek çok özel günde de düşürmüyor. Karadenizin cefakar kadınları zor doğa koşulları altında keyiflerinden ödün vermeden kemençe eşliğinde çalışıyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Karadeniz'de kadınlar, her mevsim çalışkanlıkları ve azimleri ile takdir topluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz kış, bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar çay ve fındık topluyor, ot kesip, hayvanlarının bakımını yapıyor. Pandemiye rağmen boş durmayan kadınlar; kışlık yiyecek ve yakacakları için zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden sarp yamaçlarda arı gibi çalışıyor. Yılın dört mevsimi çalışan kadınlar, havaların güneşli geçtiği günleri de değerlendirip, ormanda kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkan, güne ev işlerini ve hayvanlarını beslemekle başlayan kadınlar, tüm günlerini arazide ormanlık alanlarda geçiriyor.
Her mevsim dışarıda farklı işlerle uğraşan kadınlar, lahana, patates, mısır ve fasulye yetiştiriyor, sırtında odun ve onlarca yük taşıyor. Her alanda kendini gösteren, çalışma azimleriyle örnek olan Karadeniz kadınları, yoğun çalışma tempolarını, salgında bile düşürmedi. Kadınlar ağır doğa koşulları ve zor coğrafyada kemençe eşliğinde kimi gün horon teperek, tempoyu hiç düşürmeden çalışmaya devam ediyor. 
`BİZİM HER GÜNÜMÜZ BÖYLE GEÇİYOR´
Köyünde tarla işleri ile uğraşan Mukadder Öksüz,  "Patateslerimizi dikiyoruz. Her gün çalışma. Bizim her günümüz böyle geçiyor" diye konuştu. Havaların ısınması ve cemrenin toprağa düşmesinin ardından bahçesinde çalışan Mine Öksüz, "Çalışıyoruz, çalışacağız dağlarda kar var. Cemre toprağa düştü. Biz kazmaları elimize aldık, ekmek peşine, çoluk çocuk geçindirme peşine düştük çalışıyoruz" dedi. Kızları ve gelinleri ile birlikte bahçesinde çalışan Rüveyda İsak ise, "Bizde durmak yok. Ne yapalım oturan otuyor, biz oturamıyoruz. Biz böyle çalışıyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy İnan KALYONCU
2021-03-07 14:35:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrasya Üniversitesi'ne yeni dört bölüm açıldı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi'ne yeni dört bölüm açıldı
Hangi camide ihtiyaç varsa gönüllü olarak orada hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hangi camide ihtiyaç varsa gönüllü olarak orada ...
Saçı olmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
YEREL HABERLER Saçı olmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
Trabzon'da yol çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da yol çalışmasında tarihi kalıntıya ...
Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek! Kulüpler Birliği Vakfı: "TFF'ye bağlı kurullara olan güven ciddi bir şekilde sarsılmıştır"
YEREL HABERLER Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek! Kulüpler ...
Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi
Mehmet Yiğit Alp: "Abdullah Avcı ile uzun süre çalışılmasından yanayım"
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: "Abdullah Avcı ile uzun süre ...
Çaycıydı, patron oldu, çikolatayla buluşturduğu fındığı dünyaya ihraç ediyor
YEREL HABERLER Çaycıydı, patron oldu, çikolatayla buluşturduğu ...
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
`Çok yüksek risk´ kategorisindeki Karadeniz, vaka oranında yine zirvede
YEREL HABERLER `Çok yüksek risk´ kategorisindeki Karadeniz, vaka ...
`Kırmızı´ kategorideki Trabzon´da sahil ve parklar doldu
YEREL HABERLER `Kırmızı´ kategorideki Trabzon´da sahil ve parklar ...
Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise övgü
YEREL HABERLER Elindeki kartonla yoldaki atıkları süpüren polise ...
Kendisine sürekli HES kodu sorulmasına Karadenizli vatandaştan ilginç çözüm Kendisine her gittiği yerde sürekli HES kodu sorulunca yapılmayanı yaptı Trabzonlu Muhammed Memiş her gittiği yerde kendisine HES kodu sorulunca çareyi montunun arkasına HES kodunu yazmakta buldu
YEREL HABERLER Kendisine sürekli HES kodu sorulmasına Karadenizli ...
Pandemide görme ve işitme engelliler için belgesel yaptılar Türkiye’de ilk kez Covid-19 pandemisine farkındalık oluşturma amacıyla Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görme engeliler için sesli betimleme, işitme engellileri içinde işaret dili çevirisi belgeseli hazırlandı
YEREL HABERLER Pandemide görme ve işitme engelliler için belgesel ...
İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Trabzon kırmızıdan kurtulmak için seferber oldu Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta: “Maalesef şu an çok yüksek riskli iller arasındayız” “İl dışı ve yurt dışından gelen cenaze merasimlerinde temaslar oldukça fazlalaşıyor; Vaka hikâyelerine baktığımız zaman özellikle bunları çokça görüyoruz”
YEREL HABERLER Trabzon kırmızıdan kurtulmak için seferber ...
'Kırmızı' kategorideki Trabzon'da 'taziyeler telefonda´ çağrısı
YEREL HABERLER 'Kırmızı' kategorideki Trabzon'da 'taziyeler ...
Yerel basından Trabzonspor'a övgü
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a övgü
Akçaabat Köftecileri normalleşme kapsamında açılacakları günü bekliyor Pandemide kırmızı alarm veren Trabzon’da paket servis yapan Akçaabat köftecileri eski günlerine kavuşmayı bekliyor
YEREL HABERLER Akçaabat Köftecileri normalleşme kapsamında ...