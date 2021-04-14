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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı

DHA

Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİNBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN /TRABZONVAN, (DHA)KARADENİZ'de 15 Nisan´da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı. Van Gölü´nde de balıkçılar, tuzlu ve sodalı suda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin yarın başlayacak av yasağı öncesi teknelerini kıyıya yanaştırdı.
Karadeniz'de eylül ayında 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan´da başlayacak av yasağı öncesi teknelerini limana demirledi. Trabzon´un Akçaabat ilçesinde balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı. Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, yeni sezonu bekleyecek.
`GELECEK SEZONDAN DAHA DA UMUTLUYUZ´
Balıkçı Mustafa Topal, gelecek sezondan umutlu olduklarını belirterek, "8 ay boyunca çalıştığımız ağların tamiratını yaptık. Eski ağları söktük şimdi yerine yeni ağları koyuyoruz. 4 ay sonra tekrar denize çıkacağız. Yeni sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl avlanan hamsiler ince olunca devletimiz tedbir amaçlı yasak koydu. Bu yasaktan mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Ama av sezonu yine de iyi geçti. Gelecek sezondan daha da umutluyuz. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterir" dedi.
'HAZIRLIKLARI YAPIP BEKLEYECEĞİZ´
Gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını belirten Mahmut Kara, "Biz sezonu erken kapattık. Şimdi tayfa tekneyi gelecek sezon için hazır hale getirecek ve daha sonra çalıştığı ücretini alıp gidecek. Denize serdiğimiz ağlar aylarca kullanıldığı için yıprandı. Şimdi onları yeniliyoruz, tamir yapıyoruz. Makineleri tamir edeceğiz. Balıkçının umudu tükenmez. Her sene daha da iyi olacak diye bekliyoruz. Gelecek sezon için noksansız bir şekilde hazırlıkları yapıp bekleyeceğiz" diye konuştu.
`ERKEN BİTTİ BİZİM SEZON´
Ağ bakımına erken başladıklarını söyleyen Halil İbrahim Bozoklu da, "Biz av sezonunu kapattık. Erken bitti bizim sezon. Yaz işleri dediğimiz ağ tamirine başladık. Biz balıkçılar buna `merhamet´ deriz. Bu sezon çok şükür bereketli geçti. Bazı tekneler sıkıntılar çekti ama bizim için durum iyiydi. Gelecek sezondan umutluyuz. Umudumuzu kaybetmemiz mümkün değil. Allah verirse rızkımızı olacak inşallah" şeklinde konuştu.
VAN GÖLÜ´NDE DE YASAK BAŞLIYOR
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan ve üreme dönemi ilkbaharda, tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefali için de 15 Nisan´da av yasağı başlayacak. Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali 15 bin kişiye ekmek kapısı oluyor. Son kez ağlarını çeken balıkçılar, 90 gün boyunca gölde inci kefali avlayamayacak.
TATLI SULARA GÖÇ EDERKEN FÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK
Balıklar bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, tatlı sulara akın edecek. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, görsel şölen sunacak. Her yıl balıkların göçünün izlenebildiği Erciş ilçesindeki Deliçay bölgesinde İnci Kefali Festivali düzenlenecek.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan15 Temmuz arasında yasak dönemi boyunca balığın korunmasına yönelik geniş güvenlik önlemi alacak.
2020'DE KAÇAK AVLANAN 80 TON İNCİ KEFALİ YAKALANDI
Van Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefalinin av yasağının 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
" 2020 yılında Müdürlüğümüz olarak 895 denetim yaparak, kaçak avlanan yaklaşık 80 ton inci kefali yakaladık. Bir o kadar canlı balığı da göle geri bıraktık. Bu kapsamda jandarma, emniyet ve belediyelerle çok uyumlu bir çalışma içerisindeydik. Bu çalışmayı bu yıl da yapacağız. Bu kapsamda bu yıl bakanlığımızın ödenekleriyle 11 araç alınarak ilçelere jandarma ve emniyete teslim edildi. Bu konuda valilik, üniversite ve zabıta ekiplerinin çok büyük destekleri oluyor. İnci kefalinin çoğalması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Bu yıl balıkçılarımızın da söylediği gibi hem balık boylarında büyüme hem de stokta bir artış var. Ayrıca ODTÜ, YYÜ, Munzur Üniversiteleri ile Elazığ Su Ürünleri ve Tarım il Müdürlüğü ile yaptığımız 4 yıllık stok belirleme çalışmaları da bitecek. Balıkçıların kontrollerini yaparak ağlarını topluyoruz ve bunlara eğitimler veriyoruz. Balıkçılar, av yasağı öncesi teknelerini kıyıya yanaştırarak son kez ağlarını çektiler."
HERKES VAN GÖLÜ'NÜN İNCİ KEFALİNE SAHİP ÇIKSIN
Balıkçı Recep Şen ise, yasak döneminde alınan önlemler sayesinde bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Biz de teknelerimizi kıyıya çektik. Bu yıl balık sezonu iyi geçti. Fiyatlar da yüksekti geçen yıllara göre. Tabii bazı bölgeler balık aldı, bazıları almadı. O da hava şartlarından dolayı oldu. Balığın korunması ile ilgili vatandaşlarımız biraz daha bilinçli olsa daha iyi olur. Yasağa uyma konusunda tekneci balıkçı arkadaşlarımız bilinçlidir. Av yasağına uyuyorlar. Bilinçli olmayanlar genelde tekneci değiller. Sabah 05 00 gibi göle attığımız ağları çektik. Bu konuda Tarım il Müdürlüğü ve jandarmanın bize gönderdiği yazıya istinaden biz de artık balık avlamayacağız. Av yasağına uyacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2021-04-14 09:55:42

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