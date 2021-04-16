AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu engelli Levent Baytar'ın hayalini gerçekleştirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan engelli Levent Baytar'ın akülü tekerlekli araç hayali AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu tarafından gerçekleştirildi.

İl Başkanı Sezgin Mumcu'ya ulaşan engelli Levent Baytar akülü araca ihtiyacı olduğunu ve maddi durumunun bozuk olması nedeniyle alamadığını bildirdi. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da engelli vatandaşın durumu ile alakalı araştırma yaparak istediğin akülü tekerlekli aracı kendisine temin ederek hayallerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıllık AK Parti iktidarı boyunca engelli hakları konusunda dünya standartlarını yakaladığını dile getiren İl Başkanı Mumcu "Devletimiz ve hükümetimiz yalnızca engelli hakları ile ilgili değil her konuda vatandaşlarımızın yanında, her daim onlara destek olarak yaşamlarını kolaylaştırmak gayreti içerisinde. Bizler AK Parti iktidarı olarak engelli vatandaşlarımızın tüm imkanlardan faydalanabilmesi adına büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Devlet olarak vermiş olduğumuz desteklerin yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlarımızla hem kendi imkânlarımızla engelli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu dile getiren İl Başkanı Sezgin Mumcu "Partimiz engelli vatandaşlarımıza destek olmak adına büyük bir hassasiyetle çalışmaktadır. Bünyemizde kurmuş olduğumuz Engelli Koordinasyon Merkezi ile engelli vatandaşlarımıza ulaşarak sorunların çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza birebir iletişim halinde olan Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlumuz İl Yönetim Kurulu Üyemiz Volkan Bozali’dir. Engelli vatandaşlarımızla iletişim sürecini hassasiyetle takip ediyoruz. Bu vesileyle; bütün engelli vatandaşlarımızı ve yakınlarını yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak adına Engelli Koordinasyon Merkezimize davet ediyoruz" diye konuştu.

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