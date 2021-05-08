Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor: 2-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -STAT: Medical Park
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç
TRABZONSPOR: UğurcanSerkan, Hüseyin, Edgar, MarlonBaker, BakasetasAbdülkadir Ömür(Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme(Dk.90+3 Kamil Ahmet)Djaniny(Dk.82 Yusuf)
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: BoffinBünyamin, Veysel, Naldo, KudryashovNuri, Hakan(Dk.82 Orgill)Gökdeniz, Fredy, AmiltonPodolski(Dk.57 Serdar)(Dk.67 Sam)
GOLLER: Dk.13 Nwakaeme, Dk.49 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)Dk.66 Amilton (Fraport-TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Ekuban (Trabzonspor)Naldo, Fredy, Boffin (Fraport-TAV Antalyaspor)Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 13´de Nwakaeme ve 49´da Abdülkadir Ömür kaydederken, konuk ekibin tek golü 66´da Amilton´dan geldi.
13´üncü dakikada Ekuban´ın ceza sahası yayının gerisine çıkardığı pasta Nwakaeme´nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Boffin´in sağından ağlarla buluştu: 1-0.
17´nci dakikada Ekuban´ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Boffin kontrol etti.
27´nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Nwakaeme´nin kaleye gönderdiği topu Boffin son anda kornere çeldi.
31´inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Edgar´ın kafa vuruşunda Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49´uncu dakikada Bakasetas´ın dokunuşunda Hakan´dan seken top penaltı noktasının hemen gerisindeki Abdülkadir Ömür´ün önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
66´ncı dakikada Bünyamin Balcı´nın sağdan ortasında altı pas içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
74´üncü dakikada Sam´in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı.
85´inci dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-05-08 22:31:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.