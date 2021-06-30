Trabzonspor koordinasyon çalıştı

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Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5´e, 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-06-30 21:25:45



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