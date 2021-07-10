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Bakan Kurum: “Amacımız Uzungölümüz’ü eski haline getirmek, gelecek nesillere en güzel haliyle bırakmaktır” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Uzungölümüzde çok önemli çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz” “Gölle, bu gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak, tamamı yıkılacak” “2023 yılına geldiğimizde Uzungölümüz bir başka güzel olacak”

İHA

Bakan Kurum: “Amacımız Uzungölümüz’ü eski haline getirmek, gelecek nesillere en güzel haliyle bırakmaktır” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Uzungölümüzde çok önemli çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz” “Gölle, bu gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak, tamamı yıkılacak” “2023 yılına geldiğimizde Uzungölümüz bir başka güzel olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de incelemelerde bulunarak “Amacımız Uzungölümüzü eski haline getirmek. Uzungölümüzü gelecek nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel haliyle bırakmaktır. Nasıl Ayder’de bu çalışmaları yapıyorsak Uzungölümüzde aynı anlayışla çevre ve doğa koruma hassasiyeti anlayışıyla bu projemizi yürütüyor olacağız” dedi.
Trabzon ziyareti kapsamında Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’e geçen Bakan Murat Kurum, burada incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bakan Murat Kurum “Eşsiz güzelliği ile her yıl yüz binlerce ziyaretçi alan Uzungölümüzdeyiz. Uzungölümüzde çok önemli çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Aynı Ayder’de olduğu gibi buradaki doğal güzelliği, kültürel yapıları koruyacak ve gelecek nesillere çocuklarımıza en güzel şekli ile bırakabilecek anlayışla projemizi yürütmeye gayret gösteriyoruz. 5 etapta projemizi hazırladık. Geçen yıl geldiğimizde burada hazine mülkiyeti üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını ifade etmiştik. Bu bölgede çalışmamızı Büyükşehir belediyemize verdiğimiz 5 milyon kaynakla gerçekleştirmiş olduk. Burada derme çatma yapıların kaldırılması ve gerek çevre düzenlemesi ile gerek insanlarımızın buraya geldiğinde rahat huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecek bir projeyi gerçekleştirdik. Hemen arkasından bölgemizde özel çevre koruma alanı ilan ettiğimiz Uzungöl sınırları içerisindeki imar planı çalışmalarını ve imara aykırı yapıların tespitlerini yaptık ve bu çerçevede 130 yapı tespit ederek 68’inin yıkımını valiliğimizle gerçekleştirmiş olduk. Yapmış olduğumuz imar planı çerçevesinde buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde de gerek fazla çıkılan katların gerek yapılara eklenen eklentilerin traşlanma sürecini başlattık. Bu binaların yıkım sürecini de yine Çaykara Belediyemizle tamamlamış olduk. İkinci etapta yine bölgenin bütün elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon işlerine ilişkin alt yapı işleri ile alakalı büyükşehir belediyemizle 30 milyon liralık bir proje yaptık ve bunun da altyapısını tamamlamak suretiyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak adımlarımızı atmış olduk” diye konuştu.

“Bu yıl da 3. etap projemize başlayacağız”
“Bu yıl da 3. Etap projemize başlayacağız” diyen Bakan Kurum “3. Etap projemiz çerçevesince bu içinde bulunduğumuz alanı ve gölün çevresini de kapsayan (Gölün çevresi 2 km’lik bir güzergah) bu güzergah üzerinde gölle bu gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak. Bu yapıların tamamını esnafımızla vatandaşımızla da görüştük. Onları da mağdur etmeyecek şekli ile 25 milyon lira ve tamamı bakanlığımız hibesi ile İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, büyükşehrimiz ve Çaykara Belediyemiz bu süreci birlikte yürütecekler. Yol kenarında gördüğümüz yol ile göl arasında o doğal güzelliğe zarar veren buraya gelen vatandaşlarımızın bu güzellikten en güzel şekli ile istifade edebilmelerine imkan sağlayacak bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz ve burada hiçbir şekilde yapı olmayacak. Bu yapılar vatandaşlarımız ile görüşerek daha uygun alanlarda, belediyemiz mülkiyetindeki alanlara taşımak ve onlara destek olmak suretiyle yürütüyoruz. 2 km’lik göl kenarı güzergahı üzerinde yürüyüş yolları ile bisiklet yolları ile vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde bu gölümüzden istifade edecekler. Sadece Trabzonumuzdan değil dünyanın her yerinden turistlerimiz gelecek Uzungölümüz bu doğal güzelliği ile korunacak” şeklinde konuştu.

Uzungöl’de otopark sorunu çözülüyor
Uzungöl’e yıllık milyon seviyesine ulaşan ziyaretçi sayısının olduğunu ve otopark sıkıntısının yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:
“Ayder Yaylası’nda biliyorsunuz doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında doğal yapıyla bütünlük sağlayacak bir otopark inşaatı başladı. Uzungölümüzde de belediyemiz mülkiyetinde bir alanı bakanlığımızla trampasını yapıyor ve TOKİ Başkanlığımız eliyle de Uzungöl’de ziyaretçilerimizin araçlarını park edebilecekleri yeni bin araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon TL yatırım değeri olan bir projeyi de başlatıyoruz ve bu projemiz tamamen yerin altında doğal yapıya uygun doğal yapıya hiçbir şekilde zarar vermeyecek ve yine buraya gelecek turistlerimizin vatandaşlarımızın araçlarını oraya bırakacakları ve şehrin içinde de bu araç sirkülasyonu araç kirliliğini ortadan kaldıracak bir proje olacaktır. Bu da projemizin bir etabı olarak gerek buradaki çevre düzenlemesi ve buradaki yapıların kaldırılarak burayı aslına uygun hale getirme işi gerekse otopark işiyle birlikte bu yıl sonu itibariyle 150 milyon TL bulan bir yatırımı gerçekleştiriyor olacağız. Akabinde önümüzdeki sezon inşallah bu yapıların kaldırılmış olduğu otoparkımızın inşallah hizmet verdiği ve gölün etrafındaki o çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçireceğiz.”
Bakan Murat Kurum, diğer taraftan imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek “İmar uygulaması askıya çıkarıldı ve burada da vatandaşlarımızla görüşerek imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini yine imara aykırılıkları gidererek bu projemizi de gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız Uzungölümüzü eski haline getirmek. Uzungölümüzü gelecek nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel haliyle bırakmaktır. Nasıl Ayder’de bu çalışmaları yapıyorsak Uzungölümüzde aynı anlayışla çevre ve doğa koruma hassasiyeti anlayışıyla bu projemizi yürütüyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Barma Yaylası’nın 332 bin metrekarelik kısmını kesin korunacak hassas alan ilan ettik”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl’le ilgili açıklamalarının ardından Barma Yaylası’nda yürüttükleri çalışmalara da değinerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Barma Yaylamızda da önemli bir çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Burada turbalıklarımız var. Turbalıklar bitkilerin su altında kalmasıyla onlarca yıl çürümesiyle birlikte meydana geliyor. Bu alanda turbalık olarak adlandırılıyor. Bin 800 rakımda bir yaylamız. Burada da vatandaşlarımızı bilgilendirilecek alanların yine orada o turbalığı ziyaret edecekleri Barma Yaylasındaki o dört mevsim koruma sürecini ekolojik bilimsel çalışmalarla yürütüyoruz. Burada da yaklaşık 5 milyon TL’lik bir çevre düzenleme projesini Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. İlk etap hemen hemen tamamlanmak üzere. Yaylanın 332 bin metrekarelik kısmını kesin korunacak hassas alan ilan ettik ve burada hiçbir şekilde bu turbalıklara zarar vermeden Barma Yaylamız gelecek nesillere aktarılacaktır. 2 milyon metrekarelik kısmında da sürdürülebilir koruma alanı ilan ettik ve bu koruma alanı ile birlikte burada hiçbir şekilde yapılaşmaya bakanlığımızın yönetmenliği ve kriterleri çerçevesinde müsaade edilmeyecek. Kesin korunacak hassas alanlara hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade edilmeyecek ve burada doğal güzellik turbalığımızda inşallah yüzyıllarca korunacaktır. Burada bilim insanlarımızla akademisyenlerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz. Gençlerimiz buraya gelecekler Barma Yaylasında Uzungölümüzdeki bu doğal güzellikten istifade edecekler burada bilgilendirilecekler. Buradaki müzemizde buranın tarihini öğrenecekler ülkemizin tarihini öğrenecekler. Çok önemli projeyi de inşallah hem Barma’da hem de Uzungölümüzde gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız Trabzon’umuzun, ülkemizin doğal güzelliklerine güzellik katmaktır. Yeşil alanlarının sayısını miktarını artırmaktır. Bu çerçevede 81 ilimizde yatırımlarımızı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürüyoruz ve istiyoruz ki; Trabzon’umuz bugünden daha yeşil olsun. Trabzon’umuz bugünden daha güzel olsun. Uzungölüyle, Barmasıyla , yaylalarıyla o yaylalarındaki eşsiz güzellikleriyle bölgeye ve ülkemize katma değer sağlasın istiyoruz. Amacımız, hayalimiz budur. Bu doğrultuda ne kadar kaçak yapı varsa ne kadar bu yapıyı bu doğal güzelliği bozan husus varsa bu hususları da vatandaşlarımızla bir beraber olmak suretiyle gönül birliği içerisinde bu süreçleri yöneterek düzenlemelerimizi hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde Uzungölümüz bir başka güzel olacak. Çevresiyle, otoparkıyla, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla buradaki kıraathaneleriyle, kütüphaneleriyle hem bölgemizde hem de ülkemize katma değer sağlayacaktır.”

“Burada 5 kat ev yapılır mı? gözünüzü seveyim”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarının ardından imam olduğu öğrenilen Ahmet Soylu isimli bir yöre sakini elinde dosya ve annesi ile birlikte Bakan Kurum ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Geçen yıl yapılan yıkımlar esnasında kardeşleriyle yaptığı 5 katlı binanın yıkıldığını ifade eden Soylu, bölgede kamusal alan ilan edilmesiyle birlikte kendilerine yer kalmadığını da iddia etti.
Bakan Kurum ile yapılan görüşmeye Çaykara Belediye Başkanı Hanife Tok da eşlik ederken, Bakan Kurum, vatandaşın anlattıklarının ardından Çaykara Belediye Başkanı Tok’a, “Burada vatandaşımıza yanlışlık var mı, haksızlık var mı?” diye sorarken Tok’tan “Yok” yanıtını aldı. Bakan Kurum, “2018’den sonra yapı kayıttan sonra yaptın, 5 kat yaptın. Burada 5 kat yapılır mı gözünü seveyim” derken yaşlı kadın, “Yapanlar var” yanıtını verdi. Bunun üzerine Bakan Kurum, “Yapana da imar planına da uymayana da gereği neyse yapılacak. İmar’a uygun olmayan yapıları yıkmak zorundayız. Burası sadece seni, sadece beni ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Din görevlisisin. Bütün ülkemize vatandaşlarımıza hizmet eden alan. İmar Planı yapmışız. İmar Planına uygun yapı yapmanızda sorun yok. Ama imar planı yapısı dışında yapı yapılmasına müsaade edememeyiz. Bu süreçte yapı yapacaklara vatandaşlara, belediyemiz ve biz devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımız talimatı çerçevesinde verilmesi gereken tüm destekleri vermeye hazırız. Ev mi yapılacak beraber yapalım. Bunu uzun vadede ödeyin. Ama gelip buraya 5 katlı bina yapamayız. İmar Planına yapı aykırı yapı yapamayız. Müsaade edemeyiz. Bina taşınacak mı biz size kira, taşıma yardımı vereceğiz. Binayı beraber İmar’ a uygun yapılaşma hepsi beraber yapalım. Burada yapılması gereken, vatandaşlarla görüşerek varsa yapılması gereken dönüşüm çerçevesinde TOKİ ile yapalım. Vatandaşımız uzun vadede ödesin. İmar’a uygun şekilde. Yapım desteği verelim. Bunların hepsini yapalım. Ama imara uygun” diyerek tepkisini dile getirdi.

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