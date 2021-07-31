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Trabzonspor´un Molde maçı biletleri satışa çıkıyor

DHA

Trabzonspor´un Molde maçı biletleri satışa çıkıyor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un UEFA Konferans Ligi 3´üncü ön eleme turunda oynayacağı Molde FK maçının biletleri satışa çıkıyor.
5 Ağustos Perşembe günü saat 20.30´da Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma için bilet fiyatları Vip Platinum 1000 TL, Vip Gold 800 TL, Vip Silver 600 TL, Batı 500 TL, Doğu 350 TL, Fırtına 200 TL, Kale Arkası 150 TL ve Misafir Takım 150 TL olarak açıklanırken, biletlerin bugün saat 14.00´de satışa sunulacağı belirtildi. Medical Park Stadyumu´nun %50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı da ifade edildi.
Seyircilerin müsabakaya girerken, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasında COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma, maske takma zorunluluğunun bulunduğu da kaydedilirken, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleştirileceği bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-07-31 13:29:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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