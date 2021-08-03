Ekuban transfer görüşmesi için Trabzon´dan ayrıldı

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalya´da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı.

Trabzonspor´da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı. Kulüp tarafından izin verilen Ekuban´ın Trabzon´dan ayrılarak İstanbul´a gittiği ve buradan da İtalya´ya hareket edeceği belirtildi. Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-03 12:47:52



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