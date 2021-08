Prof. Dr. Selçuk Kaya: "Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor" KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Vaka yoğunluğu nedeniyle hızlı bir sirkülasyon yaşıyoruz; Taburcu ettiğimiz hastanın yerini bir yenisi alıyor”

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde izde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakalarında bugünlerde mevsim itibariyle bir artışın olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, özellikle Temmuz ayı içerisinde KKKA hastalığı vaka sayında artış yaşandığını belirterek KKKA hastalığından tedaviye rağmen ölümle sonuçlanan olguların olduğunu söyledi.

Kaya, “Vaka sayıları, dönem itibariyle beklendiği şekilde giderek artan hızla karşımıza çıkıyor. Her ne kadar yaz mevsimine giriş periyodunda bazı kısıtlamaların etkisiyle belki beklenen düzeyde görülmese bile şimdilerde giderek artan sıklıkta vakalar gördüğümüzü söyleyebilirim. Bunlar içinde tüm çabalarımıza rağmen istenmedik şekilde ölümle sonuçlanan vakaların da olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde ayrıca hem KKKA hem de Covid enfeksiyonunu birlikte geçiren vakalarımız da olmuştur. Dolayısıyla hastalık ilkbahar sonu, yaz başlangıcıyla beraber beklendik artış trendinde oldu” ifadelerini kullandı.



"KKKA sebebiyle bu yıl da ne yazık ki ölüm vakaları oldu"

Bu yıl ölüm vakalarının da yaşandığına dikkat çeken Kaya, “KKKA sebebiyle bu yıl da ne yazık ki ölüm vakaları oldu. Tedbirlere azami riayet edersek, dikkatli olursak bu hastalığın insanlarda görülme sıklığını azaltabiliriz. KKKA sebebiyle bu yıl da ne yazık ki ölüm vakaları oldu. Şu an itibariyle servisimizde tedavi altında olan 4 hastamız var. Ancak vaka yoğunluğu nedeniyle hızlı bir sirkülasyon yaşıyoruz; taburcu ettiğimiz hastanın yerini bir yenisi alıyor. Özellikle yaz aylarında açık alanlara çıkışlar arttı, küresel ısınma, sıcakların artışıyla beraber doğayla olan haşır neşirlik ister istemez biraz arttı. Piknik olaylarında artış oldu. Bunların hepsi kenelerle karşılaşma potansiyelinde artışa neden oldu” diye konuştu.



“KKKA da önlenebilir bir hastalıktır”

KKKA önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Kaya, “Bununla birlikte çoğu enfeksiyon hastalığında olduğu gibi KKKA da önlenebilir bir hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarını önlemede tedbirler, 1 genel önlemler, 2 etkene veya hastalığa dönük önlemler olmak üzere iki başlık altında toparlanabilir. Vatandaş olarak genel kurallara her zaman riayet etmeliyiz. Bunlara riayet ettiğimiz zaman bir çok enfeksiyon hastalığını belki görmeyeceğiz bile. Örneğin her sene gribal enfeksiyonlarla sık karşılaşıyorduk, bu sene influenzayı gribi çok görmedik. Bunun en önemli sebeplerinden biri maske kullanımının yaygınlaşması, Covid sebebiyle oldu belki. Yine hijyen kurallarına çok daha dikkat edilmesini söyleyebiliriz. Bunun dışında tabi ki, KKKA keneler aracılığı ile bulaştığı için özellikle açık alanlarda bulunma, kenelerle temas ön planda risk oluşturuyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlarımızın bu açıdan dikkatli olması lazım” dedi.

