Eski ve hurda haldeydi, öğrencilerin Gönül Köprüsü oldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde 470 öğrencinin yürüme mesafesini gelişdönüş olarak toplamda 3 km kısaltacak olan, eski ve hurda bir tren vagonundan dere üzerine yapılan Gönül Köprüsü’nün açılışı yapıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi. CEZİNE Kardeşler İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen törene Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İşadamı Celil Hekimoğlu, Ford Otasan Gölcük Fabrika Müdürü Müjdat Tiryaki, Proje Lider Birol Mutlu, Takım Kalıp Müdürü Burak Gürler, Ekip Lideri Talha Öztaş, Maçka Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Abanoz, KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Volkan Bulut, Maçka Milli Eğitim İlçe Müdürü Yaşar Adıgüzel, Maçka İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, verdikleri sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gönül Köprüsü ile iki yakayı birbirine bağladık. Yıllardır velilerin can güvenliği olmadığı için şikayet ettikleri öğrenci servis alanda daha güvenli daha emniyetli hem de güzel bir estetik oluşturan bir gönül köprüsü oluşturduk. Tabi ki bu projede özellikle İşadamımız Sayın Celil Hekimoğlu’na ve Ford Otosan yetkililerine teşekkür ediyor, ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Biz bir kez daha taaddüt ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin emrindeyiz. Bizim ne imkanımız varsa sizindir. Maçka tarihinden gelen bir kültür ile Trabzon’un en kültürlü, okuma oranı en yüksek hatta nüfusu az ama nüfuzu fazla olan bir ilçedir. Bu nüfuza da eğitim sayesinde ulaşmıştır. Bu vesile ile İlköğretim Haftası kutluyorum” dedi.



Gönül köprüsü açıldı

Konuşmaların ardından CEZİNE Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencileri şiir, folklor gösterileri gerçekleştirirken Belediye Başkanı Koray Koçhan desteklerinden ötürü işadamı Celil Hekimoğlu’na plaket hediye etti. 470 öğrencinin yürüme mesafesini gelişdönüş olarak toplamda 3 km kısaltacak olan, eski ve hurda bir tren vagonundan dere üzerine yapılan Gönül Köprüsü’nün açılışı yapıldı. Gönül Köprüsünün kurdelesini ise Başkanı Koçhan, İşadamı Celil Hekimoğlu, Ford Otasan Gölcük Fabrika Müdürü Müjdat Tiryaki, Proje Lider Birol Mutlu, Maçka Milli Eğitim İlçe Müdürü Yaşar Adıgüzel birlikte kesti.

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