Düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen Ali Uzunkaya (86), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Koyuncular Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede oturan Ali Uzunkaya, yalnız yaşadığı evine gitmek için dereden geçmek istediği sırada dengesini kaybedince suya düştü. Bir süre derede akıntıya kapılarak süreklenen Uzunkaya daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan aramada, Uzunkaya´nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Uzunkaya´nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ
2021-09-26 18:17:56
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