Düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen Ali Uzunkaya (86), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Koyuncular Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede oturan Ali Uzunkaya, yalnız yaşadığı evine gitmek için dereden geçmek istediği sırada dengesini kaybedince suya düştü. Bir süre derede akıntıya kapılarak süreklenen Uzunkaya daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan aramada, Uzunkaya´nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Uzunkaya´nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2021-09-26 18:17:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.