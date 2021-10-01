Turkovac aşısının Faz-3 çalışması Trabzon’da başlayacak Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “İkinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona baktığımızda maalesef ülke ortalamasının bir puan altındayız” “Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşısının Faz-3 çalışmasını ilimizde de başlatacağız”

Trabzon’da yapılan denetim ve alınan tedbirlerle Covid19 vakalarının önüne geçilmeye çalışılırken, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında olduklarını söyledi. Usta, yakın zamanda Turkovac aşısının Faz3 çalışmalarının da kentte başlayacağını açıkladı.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı açıklamada Covid19 vakalarından korunmanın en etkili silahı aşı olduğuna dikkat çekerek, ”Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız. Dolayısıyla aşıdan başka da bir savunulacak, sırtımızı dayayacağımız bir kaynakta yok. Gelin hepimiz bu aşıyı olalım” dedi.

Trabzon olarak ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında olduğunu kaydeden Usta, “Ülke adına yapılmış olan yeni harita uygulamasında ikinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona baktığımızda maalesef ülke ortalamasının bir puan altındayız. Her ne kadar iyi görünmüş olsa bile arzumuz ülke ortalamasını yakalamak, hatta geçmek” dedi,



"Aşı karşıtları her zaman olmuştur"

Son zamanlarda ülkenin farklı yerlerinde aşı karşıtları olduğunu kaydeden Usta, “Sürekli her ortamda, hatta sosyal medyalarımız üzerinden paylaşımlarda mümkün olduğunca yetişmeye gayret ediyoruz. Aşı karşıtları her zaman olmuştur. Her iyiliğin karşısında duran bir kesim her zaman olmuştur. Bu dönemde de bu aşı ve aşıya karşı duruşlar sergileniyor. Bunlar belli bir kesim, bunu genele yaymak doğru değil. Genel olarak insanlarımız duyarlı ancak erişemediğimiz veya eriştiğimiz halde ikna edemediğimiz kesim nedeniyle ve onlardan etkilenen bir kısım insanlar nedeniyle hastanelerdeki iş yükümüz bir türlü aşağıya gelmiyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1117 Eylül arasında illere göre açıkladığı her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısında Trabzon’un ilk 10 arasında yer aldığını hatırlatan Usta, “Bir hafta öncesine göre belki biraz daha aşağılara gelmiş gibi bir tablomuz var. Tamamen aşağıya kırılmış artık normale dönüyoruz tarzı bir durum söz konusu değil. Her an bir bakıyorsunuz yukarıya doğru da oluşabiliyor. Arzumuz şu anki tabloda insanların kendilerine daha çok dikkat etmeleri ve özellikle hastaneye düşme sürecini yaşadığımız yaşlı kesim, aşısız kesim üzerinde daha çok duyarlılık bekliyoruz” dedi.



"Okullarda tabii ki vakalarımız oluyor"

Okullarda vaka sayılarının bulunduğunu belirten Usta, “Belli bir protokol gereği hareket ediliyor. Okullarda olsun veya diğer kurum, kuruluşlarda olsun, topluluklarda olsun o mevzuatlar, rehberler çerçevesinde hareket ediyoruz. Okullarda tabii ki vakalarımız oluyor. Dün sayın bakanımızın açıkladığı gibi ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 25’i okullardan kaynaklı oluşuyor. Ancak bunu okul kaynaklı değil de, okuldaki öğrencilerin sayısı olarak algılamak gerekiyor. Bu çocuklar evlerden öteden beriden alıyor ve okulda bu vaka tespit edilmiş oluyor. Böyle algılanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"İlimizde Turkovac aşısının Faz3 çalışmasını başlatacağız"

Trabzon’da yakın zamanda Turkovac aşısının Faz3 çalışmasının başlayacağına dikkat çeken Usta, “Belli bir süreç yaşadık iki yıl aşıldı. Gerçekten sağlık çalışanları bu süreçte oldukça yıprandı, yoruldu. Sadece sağlık çalışanları değil bununla birlikte halkımızın büyük bir kesimi de yıprandı, ekonomik sıkıntılar oluştu. Bu sürecin bitebilmesi için artık elimizde güzel kozlarımız var. Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşısının Faz3 çalışmasını ilimizde de başlatacağız. Dolayısıyla aşıdan başka da bir savunulacak, sırtımızı dayayacağımız bir kaynakta yok. Gelin hepimiz bu aşıyı olalım. Sonrasında yine maskemize, mesafemize dikkat edelim. İnşallah bu süreci bitirelim” dedi.

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