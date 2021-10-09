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Denize sıfır stat Trabzon'da Medical Park Stadyumu gibi deniz dolgusu üzerine inşa edilen Of İlçe Stadı denize sıfır görüntüsü ile dikkat çekiyor Bu statta maç oynanırken denize top kaçması mümkün

İHA

Denize sıfır stat Trabzon'da Medical Park Stadyumu gibi deniz dolgusu üzerine inşa edilen Of İlçe Stadı denize sıfır görüntüsü ile dikkat çekiyor Bu statta maç oynanırken denize top kaçması mümkün

Trabzon'da Medical Park Stadyumu gibi deniz dolgusu üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve 20202021 sezonunda hizmete açılan Of İlçe Stadı denize sıfır görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Stat duvarları denize sadece 24 metre mesafede bulunan ilçe stadı bu özelliği ile Türkiye'de ve dünyada denize en yakın statlar arasında yer alıyor.
Denize yaklaşık 24 metre mesafede olan Ofspor'un maçlarını oynadığı stat hem futbolculara hem de taraftarlara konforlu bir 90 dakika imkanı sağlıyor. Statta futbol müsabakalarının yanı sıra çeşitli sporların yapıldığı salonlar bulunuyor. Of Belediyesi tarafından zemin dolgusu ve çevre düzenlemesi yapılan Of İlçe Stadı'nın içerisinde bulunduğu 50 bin metrekare alan spor faaliyetleri için tahsis edildi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ofspor'un maçlarını oynadığı Of İlçe Stadı'nın 3 bin 461 seyirci kapasitesi bulunuyor.

"Denize en yakın statlardan bir tanesi"
Statla ilgili bilgi veren Ofspor Stat Müdürü Hamdi Alkan, "20202021 sezonunda stadımızda futbol müsabakaları oynanmaya başladı. Trabzonspor'un stadına baktığımızda denize ondan daha yakın olduğunu görüyoruz. Denize yaklaşık 24 metre mesafede olan bir stadyum. Denize en yakın statlarla ilgili bir araştırma yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz. Fakat denize en yakın statlardan biri de bizim stadımız diyebiliriz. Fakat denize en yakın statlardan biri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Alkan, stadın içerisindeki salonlarda ayrıca; judo, tekvando, boks, Kickboks ve güreş güreş faaliyetleri yapıldığını da hatırlatarak "Stat içerisinde atletizm ve futbol müsabakaları yapılıyor. 3 bin 461 seyirci kapasitesi var. Eski stadımıza göre daha konforlu ve geniş bir alana sahip. Stadımızın alanı 5 bin metrekare. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından stadımızın yanına iki tane sentetik saha ve bir idari bina yapılması planlanıyor. Yeni stadımız futbolcular ve seyirciler için daha hoş bir ortam oluyor. Pandemiden dolayı önceki sezonlarda seyirci alınmadı statlara. İnşallah bundan sonra seyircilerimizle birlikte güzel bir atmosferde ve statta maçlarımızı oynamaya devam ederiz" diye konuştu.

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