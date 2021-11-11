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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç çevreciler Karadeniz için havuzda yüzdü

İHA

Genç çevreciler Karadeniz için havuzda yüzdü

Karadeniz'deki kirliliği önlemek amacıyla yürütülen "Çevreci Ruhunuz Çevrimiçi Olsun" projesi kapsamında, Trabzon'da "Uluslararası Karadeniz Günü Genç Çevreciler Yüzme ve Dalış Yarışması" düzenlendi.
Avrupa Birliği destekleriyle başlatılan "Çevreci Ruhunuz Çevrimiçi Olsun" projesi; merkezi Romanya'da bulunan ECOM (The Association for the Protection of Human being and the Environment for a Sustainable Development in the World) adlı STK liderliğinde; Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Politik Araştırma Merkezi (Gürcistan), Sinop Üniversitesi ve Of Ziraat Odası ortaklığı ile yürütülüyor. Çevrenin korunmasına yönelik bilinç uyandırmak amacıyla proje ortaklarından Of Ziraat Odası tarafından 12 ile 17 yaş grubu arası öğrencilere yönelik oyun tabanlı eğitim programları düzenlendi. Genç yaşlardan itibaren olumlu bir farkındalık oluşturacak bir eğitim modeli ortaya koymayı hedefleyen proje kapsamında; çeşitli etkinlikler düzenlenerek Karadeniz'in kirliliğine dikkat çekildi. 3 gün süreyle çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı "Genç Çevreci Uluslararası Karadeniz Günü Buluşma Programı" ve çevre kirliliği temalı resim yarışması düzenlendi.

Havuzun dibinden çöp çıkarma yarışı
Proje Koordinatörü Fatma Sezen Katrancı'nın moderatörlüğünde devam eden proje kapsamında, son olarak Of Yüzme Havuzu'nda "Uluslararası Karadeniz Günü Genç Çevreciler Yüzme ve Dalış Yarışması" düzenlendi. 50 öğrencinin katıldığı yarışmada temsili çöpler havuzun dibinden yarışmacılar tarafından çıkarıldı. En kısa sürede çöpleri çıkaran öğrenciler, madalya ile ödüllendirildi. Yarışmaya katılan diğer öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi. Yarışmaya katılan öğrenciler, çevre ve deniz kirliliğine yönelik mesajlar verdi.
Çevre kirliliğine dikkat çektiklerini belirten 4 sınıf öğrencisi Burçak Öztürk, "Burada havuzun dibindeki pet şişeleri çıkarmak için yarışıyoruz. Çevre kirliliğine dikkat çekme amaçlı. Denizleri kirletmememiz gerekiyor. Eninde sonunda bir gün tekrar o çöpler bizim başımıza yağacak" diye konuştu.

"Amacımız gelecek nesillere temiz bir Karadeniz bırakmak"
Of Ziraat Odası Genel Sekreteri Hakan Ulusoy, yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği Karadeniz Havzası 2. projesi kapsamında 'Çevreci Ruhunuz Çevrimiçi Olsun' projesini yürütüyoruz. Of Ziraat Odası olarak eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Buradaki asıl amacımız çocuklarımızın çevreye duyarlılığını artırmak. Deniz kirliliğine yönelik farkındalık oluşturmak. Karadeniz'in geleceğe temiz bir şekilde taşınmasının eğitimini veriyoruz. Bu etkinliklerimizin eğitim ayağını okullarda yaptık. Şimdi havuzda hem eğlendirici hem eğitici bir etkinlik düzenliyoruz. Burada çöp niteliği taşımayan su dolu pet şişelerini havuzun içine bırakıyoruz. En kısa sürede bu şişeleri çıkaran öğrencileri ödüllendireceğiz. Projemiz devam ediyor. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Bu etkinliklerde bize destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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