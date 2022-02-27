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Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu’ndan Millet İttifakı’na 28 Şubat çıkışı

İHA

Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu’ndan Millet İttifakı’na 28 Şubat çıkışı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yomra İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i NATO sözcülüğü yapmakla eleştirerek küresel güçlerin desteğiyle 6+1 partinin 28 Şubat'ta bir araya getirildiğini söyledi.
UkraynaRusya Savaşı hakkında yorum yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkiye'nin S400'leri geri vermesi, Kanal İstanbul Projesinden vazgeçmesi gibi söylemlerine sert tepki gösteren AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Ukrayna'da yaşanan savaş hepimize ibret niteliğindedir. Biz yerli ve milli savunma sanayide atılımlar yaparken bizlere engel olmaya çalışanların en büyük çözüm yollarından biri ülkemizi küresel güçlerin isteklerine teslim etmek. Evet, yanlış duymadınız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamadan bu anlam çıkıyor; Yoksa küresel güçlerin yeni Türkiye sözcüsü Meral Akşener mi oldu? Küresel devletler Türkiye'den ne istiyorsa bunu Meral Akşener’in dillendiriyor. Aksi halde Kanal İstanbul projesinin bölgesel istikrara risk oluşturduğu düşüncesi yerli ve milli bir düşünce olamaz. Olsa olsa NATO kafa olur!" ifadelerini kullandı.
6 muhalefet partisini 28 Şubat'ta bir araya getiren anlayışın sömürü düzenine hizmet ettiğini vurgulayan Milletvekili Ayvazoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu teslimiyetçi zihniyetin ülkemize vermiş olduğu zararları tarihten bugüne hepimiz biliyoruz. Ülkemizde yapılan darbelerin hepsine güç veren bu zihniyetlerdi. 28 Şubat post modern darbe girişiminin arkasında da bu zihniyetler vardı. Şimdi yeniden sahneye çıktılar. 28 Şubat'ta bir araya gelerek ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ni’ açıklayacaklarmış. Şimdi buradan soruyorum 28 Şubat'ta bunları bir araya getiren güç nedir? Oluşturacakları ittifak post modern siyasal darbe girişimi ittifakı mıdır? Aksi halde 28 Şubat'ın bütün aktörleri neden orada bir araya gelir? Meral Akşener yine 28 Şubat kararlarını mı uygulayacak? Dün Rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan'ı terletenlerle özellikle 28 Şubat'ta iş birliği yapmanın anlamı nedir? Sizin açıklayacağınız sistem olsa olsa ‘Güçlendirilmiş Müstemleke Sistemi’ olur. "
Küresel destekli 28 Şubat ittifakının siyasal bir darbe girişimi yapmayı amaçladığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu "28 Şubat'ın yol haritası olsa olsa dijitalleşen dünyada güncellenmiş yeni bir post modern siyasal bir darbe girişimidir. Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla bir araya gelen 6+1 siyasi partinin lideri kendilerince siyasal bir darbe ittifakı kurmak amacındalar. Allah korusun bunlar iktidara gelirse neler olacak bilir misiniz? Başörtüsü yasakları, katsayı engelleri, kamusal alan tartışmaları, 367 krizleri, Cumhuriyet elden gidiyor yalanları, Kara propaganda dolu gazete manşetleri, askeri cunta, faizler, yolsuzluklar, dolandırıcılıklar hep bu 28 Şubat kafasının ürünleridir. Mesele basit, onlar gelirse bunlar olur! Fakat Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle yine başarılı olamayacaklar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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