Ortahisar Belediyesi’nin Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Trabzon Kitap, Okur ve Yazar Buluşmaları’ başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu yıl yaptığımız her etkinlik inşallah 8. şampiyonluğumuzla anılacak. Ondan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kitap fuarımızı O sene bu sene dediğimiz 8. Şampiyonluk yılında yapıyoruz. Tabi ki, markamız Trabzonsporumuz ama şehrimizin alametifarikası olan en önemli özelliklerimizden, değerlerimizden bir tanesi de bu şehir kültür, sanat şehri, bu şehir kadim medeniyetlerin gelip geçtiği tarihi bir şehir. Eğer bu değerlerimizi geleceğe bir miras olarak bırakmak istiyorsak, onun gereğini yerel yöneticiler olarak hepimiz büyük bir sorumlulukla ifa etmek durumundayız” dedi.

Trabzon İl Milli Eğitim Hüseyin Burak Fettahoğlu ise konuşmasında, “Biz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehrimizde güzel bir proje başlattık. ‘Okursuz kütüphane kalmasın projesi.’ Şehrimizin her okulunda, her ilçesinde gerek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla bir farkındalık oluşturarak okuma kültürünü, yaygınlaştırmaya ve zenginleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi hizmet binasında düzenlenen etkinliğe toplamda 90 yayınevinin ve 33 yazarı katılırken, etkinlikte kitap severlerin ilgiyle takip edeceği birbirinden güzel konferans, söyleşi, imza günü ve konser etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinliğin açılışında ‘Akçaabat Horonun Yıldızları Efsaneler Grubu’ horon gösterisi sundu. Açılıştan sonra Başkan Genç ve katılımcılar yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi.

