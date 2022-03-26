Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün bir jip sürücüsü trafikte seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde S.T yönetimindeki 61 KL 951 plakalı jipe kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda jip sürücüsü S.T yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası Trabzon Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede boş kovan incelemesinde bulunurken, olayın zanlısı olarak O.K. isimli şahsın arandığı öğrenildi.

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