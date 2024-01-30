Trabzon hurması nedir, ne işe yarar? Trabzon hurmasının faydaları ve zararları neler?
Cennet hurması, diğer adıyla Trabzon hurması olarak bilinen bu lezzetli meyve antioksidan deposudur. Japon hurması ya da Akdeniz hurması gibi adları da bulunan meyve, vitamin ve mineraller bakımından çok zengindir. Trabzon hurması nedir, ne işe yarar? Trabzon hurmasının faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.
Şekli itibariyle domatese, rengi itibariyle de havuca benzemektedir. Son dönemlerde popülerleşen bir meyve olan cennet hurması, ham ve sert şekildeyken sarı renktedir; olgunlaşmaya başladıkça turuncu rengini alır. Trabzon hurması faydaları ve zararları nelerdir? Trabzon hurması neye iyi gelir? Trabzon hurması faydaları Osman Müftüoğlu. Trabzon hurması faydaları cinsellik yönünden nedir? İşte, merak edilen detaylar.
Trabzon Hurması Faydaları
Bağışıklık sistemini güçlendirir: Trabzon hurması C vitamini yönünden zengin bir meyvedir. Dolayısıyla C vitamin sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir.
Trabzon Hurması Zararları
Cennet hurması insan sağlığının korunmasında oldukça önemli bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Fazla tüketildiği zaman içeriğindeki yoğun meyve şekeri sebebiyle şekeri çıkartabilmektedir. Genellikle kabızlığa karşı çözüm getiren bir meyve olarak bilinse de fazla tüketimiyle kabızlık sorunu görülebilir. Kronik rahatsızlığı olan bireyler de meyvenin tüketimine dikkat etmelidir.
Trabzon Hurması Neye İyi Gelir?
Trabzon Hurması Faydaları Osman Müftüoğlu
Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşesinde "En sağlıklı 10 meyve" başlıklı yazısının detaylarında Trabzon hurmasına da yer vermektedir. Müftüoğlu "Trabzon hurması çok güçlü doğal molekülü barındıran bir meyve. Karetenoidlerden, vitamin ve minerallerden ve tabii ki posa yapılarından çok ama çok güçlü. Özellikle karetenoid gücü bu konuda pek ünlü olan mangoyu kesinlikle yolda bırakır" ifadeleriyle Trabzon hurmasının faydalı yapısından söz etmektedir.
Trabzon Hurması Faydaları Cinsellik
Trabzon hurması sağlık için sağladığı faydaların yanı sıra cinsellik sağlığı da olumlu yönde etkiler. İktidarsızlık sorununa çare olan Trabzon hurması, cinsel gücü arttırmaktadır. Afrodizyak etkileriyle hem erkek hem de kadınlarda cinsel isteği tetikleyen meyve, sperm kalitesini de arttırır.