Trabzon'un yüzlerce yıllık camileri taş ve ahşap sanatının zengin örneklerini sergiliyor
Trabzon'un yüzlerce yıllık taş ve ahşap camileri, restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokuları korunarak bugüne kadar ulaşabilen önemli yapılar arasında yer alıyor. Kuşluca Cami dikdörtgen yapısı, çift kanatlı kapısı, sekizgen tavan göbeğiyle, Karacakaya Cami ahşap işlemeleriyle, Taşçılar Mahallesi Cami ise taş işçiliğiyle ön plana çıkıyor
Sürmene ilçesindeki 132 yıllık Kuşluca ve 124 yıllık Karacakaya, Dernekpazarı ilçesindeki 221 yıllık Taşçılar Mahallesi Cami içerdikleri motiflerin yanı sıra ahşap ve taş süsleme sanatının zengin örneklerini barındırıyor. (Karacakaya Camisi)
Kuşluca Cami dikdörtgen yapısı, çift kanatlı kapısı, sekizgen tavan göbeğiyle, Karacakaya Cami ahşap işlemeleriyle, Taşçılar Mahallesi Cami ise taş işçiliğiyle ön plana çıkıyor. (Sürmene ilçesindeki 124 yıllık Karacakaya Camisi)
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, kentin mimari yapılarıyla dikkati çeken camilere sahip olduğunu söyledi.
Geçmişten gelen eserleri gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Asrak, Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da 199 adet kültür varlığı bulunduğunu belirtti. (Sürmene ilçesindeki 124 yıllık Karacakaya Camisi)
Bunlardan birçoğunun cami, türbe, han ve hamamdan oluştuğunu aktaran Asrak, "Geçmişten gelen eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için rölöve ve restorasyon projelerini yaparak imkanlar dahilinde kültür varlıklarımızı korumak ve bunların restorasyonunu yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (Sürmene ilçesindeki 124 yıllık Karacakaya Camisi)
Asrak, Ortahisar Fatih Cami ve Ayasofya Cami gibi önemli eserlerin restorasyon çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak şöyle devam etti: "Bu 5 ilimizin içerisinde en yoğun kültür varlıklarımızın bulunduğu ilçemiz Ortahisar. Ondan sonra da en fazla vakıf eserlerimizin bulunduğu ilçemiz Sürmene. Orada da özgün sanat eseri olan bu kültür varlıklarımız bulunmakta. Bunların da restorasyonu geçtiğimiz yıllarda aslına uygun bir şekilde yapılmış. Trabzon bölgesi çok fazla yerli yabancı turist alan bir bölgemiz. Biz de istiyoruz ki geçmişten gelen bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaralım." (Sürmene ilçesindeki 124 yıllık Karacakaya Camisi)
Bu eserlerin inanç turizmi açısından önemine değinen Asrak, "Aslına uygun bir şekilde restore edip halkımızın hizmetine sunmak için biz de elimizden geldiği kadar sürekli çaba içerisindeyiz" dedi. (Sürmene ilçesindeki 124 yıllık Karacakaya Camisi)
Sürmene ilçesindeki 124 yıllık Karacakaya Camisi
Dernekpazarı ilçesindeki 221 yıllık Taşçılar Mahallesi Cami
Sürmene ilçesindeki 132 yıllık Kuşluca Camisi
