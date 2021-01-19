Altyapı çalışmasında rastlandı... İnceleme başlatıldı 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Caddesi’nde süren altyapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlanıldı.

DHA'nın haberine göre Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntının ortaya çıkması üzerine ekipler, çalışmalarını durdurdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlarca alanda inceleme çalışması başlatıldı.

'SU YAPISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Alanda inceleme yapan Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Mukaddes Ataman, “Burada bir buluntu ortaya çıkınca gelip baktık. Kubbeyi oluşturan kemerin formu sivri kemer. Bu sivri kemer için şimdilik net bir söylemek doğru olmaz. Arkeologlar bunu inceleyecektir. Kireç tozu harçlı bir malzeme harcında da mermer tozu var. Biz bunu hamam yapılarında su yalıtımı için görüyoruz eski yapılarda. Bu da onun bir su yapısı olduğunu düşündürüyor” dedi.