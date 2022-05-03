Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Trabzon’da asılan pankarta suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi tribünlere asılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Trabzon’da asılan pankarta suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor’un, Medical Park Stadyumu’nda oynadığı Antalyaspor maçında taraftarlarının tribünde açtığı pankarta ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü’nden açıklama yayımladı. Pankartta yer alan figürlerle ilgili, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundukları belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan; Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçe’mizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.

Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret,

6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da Torrent sıkıntısı! İstifa yok, tazminat var
FUTBOL İstifa yok, tazminat var!
Son dakika: Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma belirsizliği
FUTBOL Derbi öncesi savunma belirsizliği
Son dakika: Türkiye'nin en pahalı oyuncusu açıklandı! Dikkat çeken rakamlar
FUTBOL Türkiye'nin en pahalı oyuncusu...
Fırat Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday!
FUTBOL Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday!
FIFA, Trabzonspor'u paylaştı
FUTBOL FIFA, Trabzonspor'u paylaştı
Ali Koç: 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı
FUTBOL Ali Koç: 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı
Şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı
FUTBOL Trabzon'daki kutlamada 100 bin kişi
Ukrayna Premier Lig’in sonlandırılması resmi olarak onaylandı
FUTBOL Ukrayna Ligi resmen sonlandı
Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması
FUTBOL Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması
Şampiyonluk İstanbul'da kutlanacak
FUTBOL Şampiyonluk İstanbul'da kutlanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.