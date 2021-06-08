İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kazada, karı-koca hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ercan Uçar yönetimindeki 34 DDZ 671 plakalı cip, Rize'den Trabzon istikametinde ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.'ye ait 34 ZV 2086 plakalı araca arkadan çarparak kontrolünü kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, Pelitli Mahallesi Havalimanı durağında bekleyen B.Y. idaresindeki 61 TU 104 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar çifti bulundukları araçtan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç çift hayatlarını kaybetti. Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y (25)., Ö.A. (37),G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.