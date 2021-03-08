TRABZONSPOR - ALANYASPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

YEDEKLER: Erce, Hüseyin Türkmen, Atakan, Hosseini, Faruk Can, Flavio, A. Parmak, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Safa Kınalı

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa

YEDEKLER: Ahmet Çağrı, Alpay, Umut, Hasan Hüseyin, Efkan, Tayfur, Siopis, Tetah, Davidson, Bareiro

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

10. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti. Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.