TRABZONSPOR - ALANYASPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
YEDEKLER: Erce, Hüseyin Türkmen, Atakan, Hosseini, Faruk Can, Flavio, A. Parmak, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Safa Kınalı
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa
YEDEKLER: Ahmet Çağrı, Alpay, Umut, Hasan Hüseyin, Efkan, Tayfur, Siopis, Tetah, Davidson, Bareiro
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
10. RANDEVU
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti. Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.
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