Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Medipol Başakşehir'e sahasında 4-2 mağlup olan deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü'nü yenip ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Sezonun 20. haftasına sarı-lacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
YEDEKLER: Muzaffer Cem, Hosseini, Amiri, Murat Cem, Batuhan, Berkay Sefa, Ali Osman, Ibanez
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
ANKARAGÜCÜ: Altay, Yalçın, Sedat, Alihan, Pinto, İlhan, Tyler Boyd, Dever Orgill, Kitsiou, Moulin, Moke
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan
70. RANDEVU
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, ligde 70. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.
Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.
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