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Haberler Gündem Aspor canlı izle! Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta izlenecek? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Tek maç usulüne göre oynanacak turda, iki takım da adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak. İşte gözlerin çevrildiği Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

Aspor canlı izle! Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta izlenecek? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Antalyaspor maçı için artık heyecan dorukta. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkye Kupası çeyrek final maçına sahne olacak Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bugün saat 20:45'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI YAYIN

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

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