Trabzonspor Basel maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl ülkemizi Başakşehir ve Sivasspor ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden bordo mavililer, İsviçre ekibini elemekten başka bir şey düşünmüyor. İşte, gözlerin çevrildiği karşılaşmaya ilişkin detaylar...