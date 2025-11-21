Habertürk
        Trabzonspor'da Arseniy Batagov sevinci! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Arseniy Batagov sevinci!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, raporları temiz çıkan savunma oyuncu Batagov'un antrenmanlara katılması teknik ekibi sevindirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:50
        Trabzonspor'da Batagov sevinci!
        Trendyol Süper Lig’de 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı camlaşmayla bu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirirken, 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Tedavisi devam eden Savic ise antrenmanda yer almadı.

        Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

