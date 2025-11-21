Trabzonspor'da Arseniy Batagov sevinci!

Trendyol Süper Lig’de 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı camlaşmayla bu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirirken, 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Tedavisi devam eden Savic ise antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.