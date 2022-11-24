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Trabzonspor'da futbolculardan Abdullah Avcı´ya 'Öğretmenler Günü' tebriği

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da bordo mavili oyuncular idmanda, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyete çiçek verdi.

Trabzonspor'da futbolculardan Abdullah Avcı´ya 'Öğretmenler Günü' tebriği

Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Avcı ile teknik heyete çiçek verdi. Futbolcularla konuşan teknik direktör Avcı, ardından idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek, eşi öğretmen olan TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç´a çiçek takdim etti.


İDMANDA 22 EKSİK


Trabzonspor´un bugünkü idmanında izinlerini uzatan Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Marek Hamsik, Siopis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Jean Philippe Gbamin, Mountassir Lahtimi, Trezeguet ve Umut Bozok ile milli takımlarında görev yapan Maxi Gomez, Jens Stryger Larsen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli idmanda yer almadı.


Bordo mavililerde ayrıca sol hamsting kasında spazm yaşayan Stefano Denswil, sol dizinde ağrısı olan Muhammet Taha Tepe, sağ hamstring kasında spazm yaşayan Doğucan Haspolat, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, boğaz enfeksiyonu yaşayan Yusuf Erdoğan ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Serkan Asan katılmadı.


VİSCA VE NACİ İKİNCİ YARIDA SALONDA ÇALIŞTI


Trabzonspor´un altyapı oyuncularının da katıldığı idmanda A takımdan Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Hüseyin Türkmen, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Kerem Şen yer aldı. Bordo mavililerde Vitor Hugo da takımdan ayrı olarak rejenerasyon çalışması yaptı. İdmanın ikinci yarısında Edin Visca ile Naci Ünüvar çalışmalarına salonda devam etti.

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