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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da hedef Tochi Chukwuani! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da hedef Tochi Chukwuani!

        Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha transferinde rotasını Tochi Chukwuani'ye çevirdi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 20:55
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        Trabzonspor'da hedef Chukwuani!
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        Yeni sezon transfer çalışamlarını sürdüren Trabzonspor, Danimarka ekibi Lyngby forması giyen 20 yaşındaki Tochi Chukwuani ile olan görüşmelerini sıklaştırdı.

        1 metre 87 santimetre boyundaki Nijerya asıllı Danimarkalı futbolcu, atletik yapısı ve oyunu çift yönlü olarak oynamasıyla dikkat çekiyor.

        Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşan Tochi Chukwuani'nin transferi, kovid-19'a bağlı olarak kalbinde çıkan sorun nedeniyle son anda iptal olmuştu.

        Trabzonspr, oyuncuyla ilgili detaylı bir sağlık raporu istedi.

        İtalya'ya transferi iptal olduktan sonra Lyngby'nin kadroya dahil ettiği Tochi Chukwuani, geçen sezon Danimarka ekibiyle 23 resmi maça çıktı.

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