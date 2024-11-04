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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da seçim tarihi açıklandı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da seçim tarihi açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:34
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        Trabzonspor'da seçim tarihi açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. sırasında yer alan Trabzonspor kulübü, seçim tarihini açıkladı.

        Bordo mavili takımın Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk sağlanması halinde 21-22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinden "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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