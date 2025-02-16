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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gönderme! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gönderme!

        Trabzonspor, Beşiktaş ile oynadığı mücadele sonrası sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulübe flaş bir göndermede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:22
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        Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gönderme!
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        Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Trabzonspor'un paylaşımında, "'Efendi'lik de bir tavırdır…" ifadeleri yer aldı.

        Bordo-mavililerin bu paylaşımında ayrıca Süleyman Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından Trabzonspor Stadyumu'ndaki programın iptal edildiği ifadeleri kullanıldı.

        NELER OLMUŞTU?

        Beşiktaş - Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermiş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklama yapmıştı.

        Ertuğrul Doğan, "Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez." demişti.

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