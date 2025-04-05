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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan PFDK'ya Fenerbahçe tepkisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan PFDK'ya Fenerbahçe tepkisi!

        Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, Mourinho, Fred ve Mert Hakan'ın aldığı cezalar sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:31
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        Trabzonspor'dan F.Bahçe tepkisi!
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        Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından bir paylaşımda bulundu.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.

        TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

        PFDK tarafından 3 maçlık cezaya çarptırılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, talimat gereği cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek. Portekizli teknik adam böylece, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek.

        Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

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