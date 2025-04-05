Trabzonspor'dan PFDK'ya Fenerbahçe tepkisi!
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, Mourinho, Fred ve Mert Hakan'ın aldığı cezalar sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından bir paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER
PFDK tarafından 3 maçlık cezaya çarptırılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, talimat gereği cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek. Portekizli teknik adam böylece, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek.
Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.