Trabzonspor'dan PFDK'ya Fenerbahçe tepkisi! Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, Mourinho, Fred ve Mert Hakan'ın aldığı cezalar sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadelerine yer verildi.

Habertürk Giriş: 05.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:31 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL