Trendyol Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor lider Galatasaray'ı ağırlıyor. 139. kez karşı karşıya gelecek iki takım Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı. Sarı kırmızılılar, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...