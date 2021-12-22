Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Cornelius'un attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, yönetiminde 10 maçta geri dönüşe imza atarak mağlup durumda olduğu maçlardan puanlar çıkardı.

Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizezspor ve son olarak da Altay karşısında geri dönüşe imza attı.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI GERİ DÖNÜŞLER

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordo-mavililer, Galatasaray (2-2), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve son olarak Altay (2-1) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONA 18 PUAN FARK

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 18. hafta itibarıyla 27 puanla 8. sırada yer alıyordu. Karadeniz ekibi bu sezon ise 18. hafta itibarıyla 45 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 18 puanlık fark atarak liderliğini sürdürdü.