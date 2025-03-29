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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor- Göztepe muhtemel 11

        Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Fatih Tekke yönetiminde ilk çıktığı Başakşehir maçını 3-0 kazanan bordo mavililer, taraftarı önünde Göztepe'yi yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:41
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        Trabzonspor- Göztepe maçına sayılı saatler kaldı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer, ligde oynadığı ilk karşılaşmada Başakşehir karşısında 3-0 galip geldi ve 10. sırada yer aldı. Öte yandan ligde 7 maçtır kazanamayan Göztepe 7. sırada bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın merak edilen detayları...

        2

        TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor- Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi (bugün) 16.00'da oynanacak.

        TRABZONSPOR- GÖZTEPE CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        3

        TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Mustafa, Mendy, Okay, Visca, Ozan, Zubkov, Sikan

        5

        GÖZTEPE MUHTEMEL 11

        Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Ogün, Dennis, Victor Hugo, Nazım, Matsuki, Romulo, Juan

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