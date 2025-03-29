Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Fatih Tekke yönetiminde ilk çıktığı Başakşehir maçını 3-0 kazanan bordo mavililer, taraftarı önünde Göztepe'yi yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Trabzonspor- Göztepe maçına sayılı saatler kaldı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer, ligde oynadığı ilk karşılaşmada Başakşehir karşısında 3-0 galip geldi ve 10. sırada yer aldı. Öte yandan ligde 7 maçtır kazanamayan Göztepe 7. sırada bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın merak edilen detayları...
TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi (bugün) 16.00'da oynanacak.
TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.