Trabzonspor, John Lundstram ve Borna Barisic ile anlaştı
Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 21.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:45
İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı. Oyuncuların birkaç gün içinde Trabzon’a gelerek sözleşme imzalamaları bekleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ