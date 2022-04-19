Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin rövanşı 10 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak.

TRABZONSPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.30

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Medical Park

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Visca, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Gustavo Campanharo, Kemen, Emrah, Gavranovic, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

RÖVANŞ VE FİNAL NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.