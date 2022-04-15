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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor!

Süper Lig'in son altı haftasına 13 puan farkla lider giren Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor!

  • 01
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına 13 puan farkla lider giren Trabzonspor, Avrupa liglerinde en erken şampiyonluğa ulaşan takımlar arasına girmek istiyor.
  • 02
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Süper Lig'in son bölümüne girilirken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündeki bordo-mavililer, yalnızca Türkiye ligi rekoruna değil Avrupa'da da eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor.
  • 03
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Trabzonspor, 33. haftayı 3 puanla kapatıp rakiplerinin maçlarını kazanamaması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

     
  • 04
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Bordo-mavililer, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark koyması durumunda da 1983-84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak.

     
  • 05
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    REKORU KIRABİLİR!

    Karadeniz ekibi böylece 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe'ye ait rekoru ele geçirecek.
  • 06
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Trabzonspor, bu senaryolardan birinin gerçekleşmesiyle Avrupa liglerinin şampiyonluk ipini en erken göğüsleyen takımlarından biri de olacak.
  • 07
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    AVCI DA REKOR PEŞİNDE

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. 

     
  • 08
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan 58 yaşındaki Avcı, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu da bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamaya yakın.
  • 09
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Abdullah Avcı, 2016-2017 sezonunda Başakşehir ile 34 maçta 73 puan toplamıştı. Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 75'e çıkartacak ve böylelikle Avcı da sezon tamamlanmadan teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.
  • 10
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Bordo-mavililerin bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda Abdullah Avcı da en erken şampiyon olan yerli teknik adam olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak.
  • 11
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    FIRTINA EVİNDE 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

    Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29´uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 22 kez maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. 
  • 12
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Ligin bitimine 5 hafta kala evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyon olmak isteyen bordo mavililer, Akyazı´daki son 3 maçını Vavacars Fatih Karagümrük, 35´inci haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 37´nci haftada Altay ile yapacak. 
  • 13
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    Karadeniz ekibi, evinde karşılaşacağı son 3 müsabakadan da yenilgi almaması halinde sezonu sahasında yenilmeyen tek takım olarak tamamlayacak.   
  • 14
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    MUHTEMEL 11

    UĞURCAN
  • 15
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    PERES
  • 16
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    HÜSEYİN
  • 17
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    VITOR HUGO
  • 18
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    DENSWIL
  • 19
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    DORUKHAN
  • 20
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    HAMSIK
  • 21
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    BAKASETAS
  • 22
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    VISCA
  • 23
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    NWAKAEME
  • 24
    Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyor! Bu hafta şampiyonluk gelebilir... - Spor haberleri

    DJANINY

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