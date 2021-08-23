Trabzonspor Sivasspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 2. hafta kapanış maçına sahne olan Trabzonspor Sivasspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam saat 19:15'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare