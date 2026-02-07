Habertürk
        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı!

        Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samsunspor maçı öncesinde takım otobüslerine taşlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 21:05 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:05
        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

        Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

        Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

