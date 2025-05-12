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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Türkiye Kupası finaline odaklandı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Türkiye Kupası finaline odaklandı

        Trendyol Süper Lig'de sergilediği performansla bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklandı. Bordo-mavililer, kupada 17. kez final oynayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:20
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        Trabzonspor'da hedef Türkiye Kupası!
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

        FİNALE YENİLMEDEN ELENDİ

        Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda final müsabakasına gelene kadar olan bölümde rakiplerine yenilmedi. A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, deplasmanda ise İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, gruptaki son maçında da evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Grubu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, çeyrek final müsabakasında Bodrum FK’yı 3-2 ve yarı finalde ise Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        TRABZONSPOR 16 KEZ FİNAL OYNADI, 9 KEZ ŞAMPİYON OLDU

        Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Beşiktaş’a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybederek, kupayı müzesine götürememişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise kupayı almak istiyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-1977 sezonunda Beşiktaş’a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş’ı, 2 defa Gençlerbirliği’ni, 1’er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u finalde mağlup etti.

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