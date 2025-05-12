Trabzonspor, Türkiye Kupası finaline odaklandı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

FİNALE YENİLMEDEN ELENDİ Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda final müsabakasına gelene kadar olan bölümde rakiplerine yenilmedi. A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, deplasmanda ise İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, gruptaki son maçında da evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Grubu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, çeyrek final müsabakasında Bodrum FK’yı 3-2 ve yarı finalde ise Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.