Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un 200. yabancı futbolcusu: Andre Onana! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un 200. yabancı futbolcusu: Andre Onana!

        Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 200. yabancı futbolcu oldu. Başkan Ertuğrul Doğan ise görev süresinde toplam 30 yabancı transferine imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 18:39 Güncelleme: 11.09.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un 200. yabancı futbolcusu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mart 2023’te başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, 30 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini Portekiz’in Estoril kulübünden Wagner Pina ile gerçekleştirdi. 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu bu kez bonservisiyle kadroya katılırken, Felipe Augusto da transfer edildi. Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve son olarak Andre Onana bordo-mavili takıma dahil oldu.

        EN ÇOK BREZİLYALI FUTBOLCU

        Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden oyuncu transfer etti. Bordo-mavililer, en çok Brezilya’dan (19 futbolcu) futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu ülkeyi Belçika (9), Slovakya ve Polonya (8’er) transfer takip etti.

        DOĞAN DÖNEMİNDE 30 TRANSFER

        Ertuğrul Doğan yönetiminde bugüne kadar kadroya katılan yabancı futbolcular şunlar oldu: Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (İkinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (İkinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Felipe Augusto, Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Andre Onana.

        TRABZONSPOR'UN 4. KAMERUNLUSU

        Andre Onana, bordo-mavili kulübün tarihindeki 4’üncü Kamerunlu futbolcu oldu. Trabzonspor daha önce Rigobert Song, Stephane Mbia ve Junior Nestor Mise Mise’yi kadrosunda bulundurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor