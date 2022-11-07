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Trabzonspor'un rakipleri kimler? UEFA Konferans ligi Trabzonspor muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Play-off eşleşmelerinin belirleneceği günde temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de belli olacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

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  • Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor rakipleri hangi takımlar? Trabzon rakibi kim oldu ve hangi takımla eşleşti?

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, grubunda oynadığı son maçta Ferencvaros'u 1-0 mağlup edip grubunu 3. sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi play-offlarına kaldı. İşte, temsilcimizin muhtemel rakipleri ve kura çekimi ile ilgili bilgiler...
  • Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor rakipleri hangi takımlar? Trabzon rakibi kim oldu ve hangi takımla eşleşti?

    TRABZONSPOR'UN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

    Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
  • Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor rakipleri hangi takımlar? Trabzon rakibi kim oldu ve hangi takımla eşleşti?

    TRABZONSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

    Fiorentina, Cluj, Basel, Dnipro, Gent, Anderlecht, Partizan, Lech Poznan
  • Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor rakipleri hangi takımlar? Trabzon rakibi kim oldu ve hangi takımla eşleşti?

    TRABZONSPOR PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

    UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

    UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. 
  • Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor rakipleri hangi takımlar? Trabzon rakibi kim oldu ve hangi takımla eşleşti?

    Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

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