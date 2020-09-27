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Trabzonspor'un sahasındaki galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un sahasında galibiyet özlemi sona erdi.

Trabzonspor'un sahasındaki galibiyet hasreti sona erdi

En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta oynadığı karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden, ardından yeni tip koronavirüs salgını sürecinde iç sahada oynadığı 5 maçta galip gelemeyen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kötü gidişatına son verdi.

Geçen sezon özellikle evinde kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyerek ligi ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, 211 gün sonra Medical Park'ta 3 puan sevinci yaşadı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA İLK GALİBİYET

Trabzonspor, salgın sürecinde sahasında seyircisinden yoksun oynadığı maçlardaki ilk galibiyetini de almış oldu.

Karadeniz ekibi, bu süreçte sahasında oynadığı toplam 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan elde etti.

SON 6 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra MKE Ankaragücü karşısında aynı skorla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Evinde İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi, ikinci maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

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