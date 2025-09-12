Trabzonspor'un yeni yengesi: Melanie Kamayou

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Andre Onana ve ailesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek bordo-mavili takıma imza attı.

Transferin ardından Onana’nın özel hayatı kadar eşi Melanie Kamayou da merak konusu oldu.

Kamerunlu olan Kamayou, uzun yıllardır birlikte olduğu Onana ile 2023'te evliliğini taçlandırmıştı.

REKLAM

Öte yandan ünlü çiftin bu birliktelikten Andre Jr. adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

Sosyal medya biyografisinden anlaşıldığı üzere Kamayou, hem iş kadını kimliğiyle hem de hayırsever yönüyle dikkat çekiyor.

Mayıs 2022’de Massachusetts Eczacılık ve Sağlık Fakültesi’nden doktora derecesi alan Kamayou, Kızılhaç Derneği’ne de kayıtlı.

Hayırseverlik çalışmalarıyla öne çıkan Kamayou, özellikle Kamerun’daki birçok hastaneye destek sağlıyor ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: Instagram