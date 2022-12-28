Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Trezeguet, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin hücumdaki en önemli silahlarından olan Mısırlı sol kanat, Fenerbahçe maçında 1 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti ve takımın en skoreri oldu.