Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenman pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürecek. İstanbul’da gerçekleştirilecek 2. etap ve 3. etap çalışmalar ise 4 Temmuz - 28 Temmuz tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

1, 2 ve 3. etap çalışmalarında takıma dahil olacak futbolculardan oluşan kamp kadrosu ise şu şekilde:

1. Etap: Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar IE, Hüseyin Türkmen, Anders Trondsen, Farukcan Genç, Tunahan Ergül, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio Mederios, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Fode Koita, Djaniny Semedo, Koray Kılınç

2. Etap: Bruno Peres, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Gervinho

3. Etap Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Ahmetcan Kaplan, Hakan Yeşil, Marek Hamsik, Süleyman Cebeci ve Abdülkadir Ömür

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.