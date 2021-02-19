Trafik ışığında cam silme kavgası

DHA

Adana'da, madde bağımlısı oldukları iddia edilen iki kişinin, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etmesi bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin zorla camını silen iki kişi, aralarında anlaşamayınca kavga etmeye başladı. Yanındakini itekleyerek yere düşüren şahıs, otomobilin camını silmeye devam etti. Madde bağımlısı oldukları iddia edilen ve kullandıkları maddenin etkisinde olduğu gözlenen şahıs, elindeki cam silme aparatıyla diğerinin başına vurdu. Şahısların kavgası ise kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa süre yumruk yumruğa kavga eden ve zaman zaman yere düşen gençler bir süre sonra gözden kayboldu.