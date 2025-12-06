Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Trafik kanunu taslak maddeleri ile Trafik Kanununda hangi cezalar var, Meclisten geçti mi?

        Yeni Trafik Kanunu maddelerinde neler var, yürürlüğe girdi mi?

        Yeni Trafik Kanunu üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Düzenleme, özellikle yol güvenliğini üst seviyeye taşımayı hedefleyen kapsamlı hükümler içeriyor. Teklifin Ocak ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Peki, yeni kanunda hangi değişiklikler yer alıyor? İşte maddeleriyle güncellenen Trafik Kanunu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yılda yürürlüğe girecek Trafik Kanunu hükümleri, tüm sürücüleri yakından ilgilendiren kapsamlı değişiklikler barındırıyor. Toplam 36 maddeden oluşan düzenleme; ehliyetsiz araç kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımı gibi kritik başlıklarda cezaların belirgin biçimde artırıldığını ortaya koyuyor. İşte Trafik Kanunu’nda yer alan tüm maddelere ilişkin detaylar

        2

        YENİ TRAFİK KANUNU'NDA NELER VAR?

        Taslak 36 madde içeriyor ve hem bireysel ihlallere hem de sistematik risklere yönelik cezaları yeniden düzenliyor:

        Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:

        - İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

        - İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma

        - Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

        - Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

        3

        ‘Dur’ İhtarına Uymama

        - 200.000 TL ceza

        - 60 gün ehliyet geri alma

        - Araç 60 gün trafikten men

        4

        Ehliyetsiz Araç Kullanımı

        - 40.000 TL ceza

        - Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL

        Cep Telefonu ile Araç Kullanma

        Aynı yıl içinde:

        - Birinci ihlal: 5.000 TL ceza

        - İkinci ihlal: 10.000 TL ceza

        - Üçüncü ihlal: 30 gün ehliyet geri alma

        - 5 yıl içinde tekrarı: sürücü belgesi iptali

        5

        Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri

        - İlk ihlal 5.000 TL, ikincide 10.000 TL, üçüncüde 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

        - Dördüncüde 20.000 TL + 60 gün, beşincide 30.000 TL + 90 gün

        - Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali

        - Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men

        - Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre Denetimi:

        - Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men

        - Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL

        - Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL

        Ambulansa Yol Vermemek

        - 6.000 TL ceza + 30 gün ehliyet geri alma + araç 30 gün trafikten men

        6

        Motosikletliler

        - Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL, ikincide 5.000 TL, üçüncüde 10.000 TL

        - Korumalı ekipman zorunluluğu ve özel farkındalık kampanyaları

        Düğün Konvoyu ve Yol Kapatma

        - Tünel, viyadük, köprü ve otoyolda yol kapatma:

        - 120 gün ehliyet,

        - 120 gün araç trafikten men.

        - Normal yol kapatmada:

        - 60 gün ehliyet + 60 gün araç men

        7

        YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Ak Parti tarafından verilen yeni kanun teklifinin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı