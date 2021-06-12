Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi! 0:00 / 0:00

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde saat 07.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan vinç Uskumruköy'de devrildi.

KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vinç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken kazaya karışan vinç olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.